C à vous du 14 mars 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 14 mars 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus écoutée au monde, au cœur de la polémique. On en parle avec Bertrand Dicale, journaliste spécialiste de la musique, et Serge Raffy, chroniqueur au Point

🔵 📌 De retour de Rafah, Alluin Bichet, responsable du Moyen-Orient pour l’ONG “Médecins du monde”, témoigne de la situation sur place dans C à vous



🔵 🎵 Dans le Live : Black Pumas présente son album “Chronicles of a diamond” avec un live sur la scène de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Vahiné Fierro, surfeuse qualifiée pour les JO 2024 et Justine Dupont, championne du monde de surf de grosses vagues

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Kevin Stroh, chef du restaurant “L’Auberge des Templiers” à Boismorand (Loiret)

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Guillaume Canet et Stéphane Brizé pour le film “Hors saison” en salle mercredi

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 14 mars 2024 à 19h sur France 5.