C à vous du 6 mars 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 6 mars 2024, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Guerre en Ukraine, conflit au Proche-Orient, présidentielle américaine… Gérard Araud, ancien ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis, qui publie « Israël – Le piège de l’Histoire »

🔵 📌 IVG, #MeToo , Alexeï Navalny… La parole libre et engagée de Macha Meril dans C à vous



🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Faada Freddy présente son nouvel album « Golden cages » avec un live sur la scène de C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mathieu Pérou, chef du du restaurant « Le Manoir de la Régate » à Nantes

🔵 Dans la suite de C à vous : Camille Lellouche pour « Tout te dire »; et Coline Serreau pour le spectacle « La belle histoire de Coline Serreau » au Théâtre Michel à Paris

