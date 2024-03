C dans l’air du 18 mars 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 18 mars 2024, invités et sommaire – Ce lundi soir et comme chaque jour sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





C dans l’air du 18 mars 2024 : le sommaire

⚫ Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, sera interviewé par Caroline Roux dans C dans l’air. Hier, Vladimir Poutine a été réélu président de la Russie pour six ans de plus avec plus de 87 % des voix, selon les premières estimations et les résultats d’un sondage d’un institut étatique, Vtsiom. Emmanuel Macron a confirmé dans une interview au Parisien que des opérations en Ukraine pourraient être nécessaires, soulignant qu’il est crucial de se préparer à tous les scénarios. Le Rassemblement National s’est abstenu lors du débat à l’Assemblée nationale sur le contrat de sécurité avec l’Ukraine, tandis que La France insoumise et le Parti communiste ont voté contre. Jean-Pierre Raffarin abordera les défis géopolitiques auxquels la France est confrontée, alors qu’Emmanuel Macron n’exclut pas l’envoi de troupes occidentales en Ukraine.

⬛ Hausse d’impôts : peut-on vraiment les éviter ?

Après sept ans au ministère de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire alerte sur la dette et annonce des coupes budgétaires de 10 milliards d’euros pour ramener le déficit public à 4,4 % du PIB en 2024. Ces mesures touchent principalement la transition écologique, l’assurance chômage et l’éducation, mais d’autres économies sont envisagées, avec un objectif total de 50 milliards d’euros sur trois ans. Le débat sur les hausses d’impôt refait surface, bien que ni Emmanuel Macron ni Bruno Le Maire ne soient favorables à cette option pour le moment. Des propositions telles que la sous-indexation des retraites rencontrent des résistances, mais Le Maire insiste sur la nécessité d’une réorganisation des services publics et envisage une concertation avec les forces politiques sur les priorités de dépenses. Les syndicats, notamment la CGT, critiquent vivement ces orientations, les qualifiant de régressives et accusant le gouvernement de favoriser les riches au détriment des plus démunis.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 18 mars 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.