Cauchemar en cuisine du 11 mars : inédit à Allas-les-Mines ce soir sur M6

Cauchemar en cuisine du 11 mars 2024 – C’est un inédit de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce jeudi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Allas-les-Mines, en Dordogne.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur 6Play.







Cauchemar en cuisine du 11 mars 2024, présentation

Philippe Etchebest s’est rendu à Allas-les-Mines en Dordogne afin d’intervenir dans le restaurant de Béatrice et Christian, qui sont les propriétaires de l’établissement depuis quelques mois. Ils font face à une situation très délicate avec un nombre insuffisant de clients et des dettes qui s’accumulent.

À son arrivée, le chef a été étonné par le couple haut en couleur : le restaurant était fermé, mais le patron est venu l’accueillir en chaussons ! Ce n’était que le début des surprises, car les lacunes du couple étaient si évidentes que, pour la première fois dans l’émission, le chef a été témoin d’une véritable mutinerie de la part des clients.

Malgré ces difficultés, Philippe Etchebest s’efforce de comprendre la situation dans cet établissement et de venir en aide au couple en mettant tout en œuvre.

