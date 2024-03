« La peste » : vos épisodes ce soir sur France 2 (11 mars 2024)

Publicité





La peste au programme TV du lundi 11 mars 2024





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 11 mars 2024

Episode 3 : Après le déclenchement du plan D, la ville contaminée est sous le joug d’un confinement et coupée de l’extérieur. Ces mesures s’assortissent d’une suspension d’Internet, pour lutter contre la désinformation et la circulation de théories complotistes. Bientôt, le Dr Rieux prend connaissance des détails terrifiants du plan Darwin… Pendant ce temps, Nora a fui l’hôpital et trouve refuge avec son frère et sa soeur chez Laura. Le journaliste Rambert, quant à lui, prend contact avec un homme d’affaires sans scrupules, pour tenter de quitter la ville et rejoindre Laurence à Paris.

Episode 4 : Une mutinerie a été fomentée à la maison d’arrêt par Oumar Diop. Pour mener les négociations, le Dr Rieux accompagne Sylvain Rambert, qui a accepté d’être médiateur en échange du retour de Laurence. Libérée de son laboratoire, cette dernière découvre, hébétée, l’étendue des dégâts dans une ville ravagée par la peste… En l’absence de Laura, Nora quant à elle reçoit dans son appartement Jacky, le jeune employé de la mairie qui l’a aidée à trouver des vivres. Bientôt, ce dernier tombe sur la clé secrète contenant les révélations de l’ancien maire, confiées au journaliste Rambert…



« La peste » – rappel du synopsis

Nous sommes en 2030, dans une société où résonnent étrangement les craintes et les préoccupations d’aujourd’hui. Cette société sort à peine de la vague des épidémies covid. Et la peste qu’elle rencontre est autrement plus redoutable… Alors que l’on a appris à vivre avec les variants saisonniers de la covid, on découvre dans cette ville du Sud un nouveau variant du bacille de la peste baptisé YP2. Faute de traitement, le gouvernement central va décider, afin d’épargner le reste du pays, de boucler la ville — puis d’y appliquer un mystérieux « Plan D » dont nous découvrirons peu à peu les monstrueux ressorts.

« La peste » : les interprètes

Avec Frédéric Pierrot (Dr Bernard Rieux), Hugo Becker (Sylvain Rambert), Johan Heldenbergh (Jean Tarrou), Judith Chemla (Lucie Ferrières), Pascale Arbillot (Juliette Rieux), Sofia Essaïdi (Laurence Molinier), Constance Bascou (Nora Sokolova), Elias Hauter (Jacky Roux), Éric Naggar (Cottard)…