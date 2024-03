« Ce soir on chante pour les 100 ans des droits de l’enfant » : Pierre Garnier et les artistes invités ce soir sur W9 (12 mars)

Publicité





« Ce soir on chante pour les 100 ans des droits de l’enfant avec l’UNICEF » : qui sont les artistes et invités de W9 ce mardi 12 mars 2024 ? Il y a un siècle, la toute première déclaration des droits de l’enfant était rédigée. Aujourd’hui, après cent ans, la lutte se poursuit ! Élodie Gossuin et Jérôme Anthony vous convient à une soirée musicale extraordinaire.





Rendez-vous dès 21h10 sur W9, mais aussi aussi en streaming et replay sur 6play.







« Ce soir on chante pour l'Unicef : Urgence Ukraine » : qui sont les artistes invités du concert ?

Des célébrités se rassemblent dans un grand élan de solidarité envers l’Unicef et se produiront pour le bien-être des enfants. Ils seront accompagnés par des enfants venant de toute la France, pour des performances musicales émouvantes et uniques. Ces jeunes artistes feront leurs débuts sur scène devant vous. Bien qu’ils puissent ressentir un peu de nervosité, leur talent déborde et ils sont extrêmement fiers de soutenir l’Unicef !

À leurs côtés, des artistes qui ont répondu présents pour soutenir l’Unicef : Christophe Maé, Pierre Garnier, Hoshi, Christophe Willem, Keblack, Lorie, Ycare, Collectif métissé, Hélène Ségara, Molière le spectacle musical, Grégoire, Jeck, Gloria (ex kids united et ambassadrice de l’Unicef), La Cheucheu synchro et bien d’autres !



Une soirée musicale exceptionnelle, pour la bonne cause, vous attend !