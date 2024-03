« Céline Dion, la bande-originale de sa vie » : votre documentaire ce soir sur France 3 (8 mars 2024)

Publicité





« Céline Dion, la bande-originale de sa vie » au programme TV du vendredi 8 mars 2024 – Ce vendredi soir à la télé, France 3 diffuse le documentaire inédit « Céline Dion, la bande-originale de sa vie », à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.





A voir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Céline Dion, la bande-originale de sa vie » : présentation

Ce documentaire explore la remarquable carrière de Céline Dion. Comment cette jeune Québécoise, la benjamine d’une famille modeste de quatorze enfants, est-elle devenue une star internationale avec deux cent trente millions de disques vendus dans le monde ? Son ascension a été progressive, mais tout a changé lors de sa rencontre avec le manager René Angélil, qui a cru en elle à l’âge de 13 ans. Il a façonné son destin artistique exceptionnel, mêlant amour et passion.

Le documentaire présente des témoignages de personnalités telles que Fabienne Thibeault, Garou, Robert Charlebois, ainsi que Patrick Bruel, Fabrice Luchini, et Louane. Il offre également des archives inédites sur la création de ses plus grands succès, incluant les chansons de Jean-Jacques Goldman. Ainsi se dévoile une icône populaire à travers les récits captivants et les moments clés de sa carrière.



