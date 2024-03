« Le secret de la cité perdue » : le film inédit ce soir sur M6 (8 mars 2024)

Publicité





« Le secret de la cité perdue », c’est le film inédit diffusé ce vendredi soir sur M6. Un film réalisé par Aaron et Adam Nee avec Sandra Bullock et Channing Tatum dans les rôles principaux.





A découvrir ce soir dès 21h10 sur M6 ou en live et depuis tous vos appareils connectés sur 6play et sa fonction direct.







Publicité





« Le secret de la cité perdue » : l’histoire

Loretta Sage, une auteure habituellement recluse, crée des histoires d’aventures se déroulant dans des lieux exotiques et mettant en scène un bel homme nommé Alan sur les couvertures de ses romans. Lors de la tournée promotionnelle de son dernier livre en compagnie d’Alan, Loretta est kidnappée par un milliardaire excentrique à la recherche du trésor perdu d’une ville antique. Déterminé à prouver qu’il peut être un héros dans la réalité, et non seulement sur les pages de ses romans, Alan se lance dans une mission pour la sauver.

Avec : Sandra BULLOCK (Loretta Sage), Channing TATUM (Alan/Dash), Daniel RADCLIFFE (Abigael Fairfax), Da’vine Joy Randolph (Beth Hatten), Brad PITT (Jack Trainer), et Oscar NUÑEZ (Oscar)



Publicité





VIDÉO « Le secret de la cité perdue » : la bande-annonce