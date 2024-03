Ici tout commence spoiler : Yann provoque un accident en cuisine ! (vidéo épisode du 5 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Antoine n’aurait-il pas mieux fait d’écouter Clotilde dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, Yann, le stagiaire choisit par Antoine pour passer plusieurs semaines en stage d’observation à l’institut Auguste Armand, va pousser Souleyane à bout…











Publicité





En effet, en cuisine, Souleymane travaille dur pour préparer une évaluation pour le lendemain. Mais Yann ne reste pas à sa place de simple observateur et fait encore une fois des remarques désagréables à Souleymane… Il va même jusqu’à l’accuser d’être pistonné et protéger par Antoine !

Souleymane n’en peut plus et se blesse avec un couteau… Le fils d’Antoine n’en peut plus. Que cherche Yann ?

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : Constance bouleversée, elle confronte Emmanuel (vidéo épisode du 5 mars)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 875 du 5 mars 2024, Yann provoque Souleymane jusqu’à l’accident

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.