Demain nous appartient spoiler : Lisa dérape face à Agnès... (vidéo épisode du 26 mars)

Demain nous appartient spoiler – Lisa va déraper la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, elle va s’en prendre à un prof d’Amel et lui mettre une belle honte au lycée !











En cause, un devoir de physiques que Lisa a insisté pour faire à la place d’Amel et qui lui a valu un… 5/20 ! Lisa trouve ça injuste et est un peu trop sure d’elle. Elle se rend au lycée à la rencontre d’Agnès Prado (Noémie Elbaz), la prof de physiques d’Amel. Entre les deux femmes, c’est très tendu et Agnès remet Lisa à sa place…

Il est décidément grand temps que Lisa retrouve sa place au commissariat !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1651 du 26 mars 2024 : Lisa dérape face au prof d’Amel

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.