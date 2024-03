« Dans les bras d’un psychopathe » : votre téléfilm ce 29 mars sur TF1 (histoire et interprètes)

Publicité





« Dans les bras d’un psychopathe » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 29 mars 2024 – Ce vendredi et comme tous les après-midis TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Dans les bras d’un psychopathe ».





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Dans les bras d’un psychopathe » : l’histoire

Brittany, une architecte talentueuse, est en pleine procédure de divorce avec Austin. Lors d’une soirée entre amies, elle croise le chemin du séduisant docteur Jake Rich. Cependant, lorsque Brittany est agressée dans la rue et que ses amies sont assassinées, les soupçons se portent sur Austin. À ce moment, Brittany commence à douter de l’identité véritable de Jake et se demande s’il est vraiment celui qu’il prétend être…

Dans les bras d’un psychopathe, interprètes et personnages

Avec : Glenda Braganza (Brittany), Jeff Teravainen (Jake), Tomas Chovanec (Austin Conrad), Sadie Laflamme-Snow (Emma Conrad)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Un secret de famille impardonnable ».

« Un secret de famille impardonnable » : l’histoire et le casting

Christina a hâte d’aller à la campagne pendant ce bel hiver avec son nouveau petit ami, Ted, et de rencontrer sa famille pour la première fois. Mais quand un invité inattendu arrive, Christina est rapidement confrontée au drame familial entourant la mort mystérieuse du frère aîné de Ted, Paul.

Avec : Travis Caldwell (Ted), Peter Carey (Johathan), Liz Fenning (Angie), Russell Bradley Fenton (Jacob), Aubrey Reynolds (Christina)