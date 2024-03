Ici tout commence spoiler : Stanislas choqué par la grosse erreur de Carla et Bérénice (vidéo épisode du 1er avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Le lundi de Pâques s’annonce encore une fois bien animé à l’institut Auguste Armand dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ! Cette année, Carla et Bérénice doivent se charger de la fameuse chasse aux oeufs dans le parc, mais elles vont faire une erreur monumentale…











Publicité





Alors qu’elles finissent de disperser les oeufs, Stanislas Duchesnay vient les voir. Il avait commandé des oeufs au chocolat au saké, un alcool de riz japonais, emballés en bleu… Il se retrouve avec les oeufs rouges, pas les bons donc ! Carla et Bérénice réalisent leur lourde erreur : elles ont mis les oeufs bleus, donc alcoolisés, pour la chasse aux oeufs !

Stanislas s’en rend compte et leur donne de les récupérer le plus vite possible, avant que des enfants mangent leurs oeufs avec de l’alcool…

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : Hortense joue avec le feu… (vidéo épisode du 2 avril)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 893 du 1er avril 2024, Carla et Bérénice font une lourde erreur

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.