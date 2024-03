Danse avec les Stars, Caroline Margeridon sur le conflit entre Inès Reg et Natasha St-Pier : « elle est pourrie cette histoire »

Publicité





Caroline Margeridon, première éliminée de la saison 13 de « Danse avec les Stars », s’est exprimée au sujet du conflit qui oppose Inès Reg à Natasha St-Pier. Elle a expliqué que pour elle cette histoire aurait du rester privée et s’est dite « très malheureuse de cette situation ».





« Je trouve ça lamentable. En plus, quand je participais à Danse avec les stars, les producteurs m’ont dit qu’ils n’avaient jamais eu une équipe aussi soudée. (…) On avait tous nos petits problèmes. Au moment où je pars, c’est la guerre. Je suis très malheureuse de cette situation » a déclaré Caroline Margeridon dans une interview pour Télé Loisirs.







Publicité





« Franchement, il y a des problèmes tellement plus graves dans la vie. C’est impossible de parler de ça tout le temps comme s’il n’y avait plus la guerre et plus d’enfants qui meurent de faim… J’ai toujours dit que le linge sale se nettoie en famille, pas sur la place publique. Maintenant ça a été fait et je n’aurais pas fait ça. Elle est pourrie cette histoire ! » a-t-elle expliqué.

Rappelons qu’après qu’Inès Reg et Natasha St-Pier se soient déclarées la guerre en début de semaine par vidéos interposées sur les réseaux sociaux, Camille Combal a réagi mardi soir dans « Camille & Images ».



Publicité





« Là, les deux personnes ont donné leurs versions, c’est le plus important. Maintenant le but c’est que Danse avec les Stars redevienne ce qu’est Danse avec les Stars, à savoir un divertissement. (…) Les évènements sont clos maintenant, l’émission va pouvoir reprendre son cours » a déclaré l’animateur.

C’est demain soir qu’aura lieu le prochain prime en direct et on imagine que l’ambiance devrait être glaciale entre les deux stars.