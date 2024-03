Pékin Express du 28 mars 2024 : l’épisode 7 ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (extrait vidéo)

Publicité





« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or » au programme TV du jeudi 28 mars 2024 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 7 de « Pékin Express : sur les traces du tigre d’or ». Après l’élimination surprise de Jérôme et Emma, ce soir c’est l’heure de mixer les binômes !





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play durant 7 jours.







« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or », l’épisode 7 du 28 mars

Lors de cette septième étape, le thé noir de Malaisie prendra le devant de la scène. Les équipes auront pour délicate mission de transporter le plus de thé possible dans une bassine, en faisant de l’auto-stop à travers les routes tortueuses des montagnes malaisiennes. Cette aventure promet des moments de franche hilarité et des situations débordantes d’imprévu !

Le retour du quiz express va dynamiser la course et bouleverser le classement. La compétition s’annonce plus intense que jamais, avec des courses-poursuites passionnantes entre les équipes !



En outre, les binômes auront l’occasion de rencontrer les Orang Asli, peuple autochtone de Malaisie, qui les accueilleront chaleureusement dans la jungle.

Déjà impatients ? En attendant voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir.