Danse avec les Stars d’internet : la finale diffusée sur TF1 et Twitch (vidéo bande-annonce)

Publicité





Danse avec les Stars d’internet, vidéo bande-annonce – Après J-3 avant la grande finale de « Danse avec les Stars d’internet », qui aura lieu ce vendredi 29 mars 2024 après le prime de la saison 13 de « Danse avec les Stars », soit vers 23h40.





Et Michou a annoncé une bonne nouvelle ce soir en diffusant la bande-annonce de cette finale.







Publicité





En effet, il a dévoilé que cette finale de « Danse avec les Stars d’internet » serait diffusée en direct simultanément sur TF1 et sur son compte Twitch ! Les fans de Michou, habituée à suivre le programme sur Twitch, se sont réjouis de la nouvelle, même si l’horaire tardif pose toujours problème.

Rappelons que pour cette finale de « Danse avec les Stars d’internet », vous verrez s’affronter Natoo et Anthony Colette, Gaelle Garcia Diaz et Jordan Mouillerac, et Domingo et Inès Vandamme.



Publicité





VIDÉO Danse avec les Stars d’internet, la bande-annonce de la finale

📣 VENDREDI 29 MARS 📣

La FINALE de DALSI sur TF1 et sur TWITCH 💜 pic.twitter.com/8GKQRcqHg4 — Michou (@Michoucroute_) March 26, 2024

A LIRE AUSSI : Danse avec les Stars, conflit Inès Reg / Natasha St-Pier : les danseurs réagissent, réunion de crise chez TF1 ?