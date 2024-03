Danse avec les Stars d’internet : quel couple a été éliminé en demi-finale ? (résumé et replay DALS 16 mars 2024)

Publicité





Danse avec les Stars d’internet, résumé de la demi-finale du 16 mars 2024 – C’est parti pour la demi-finale de « Danse avec les Stars d’internet ». Une déclinaison de « Danse avec les Stars » présentée par Michou et diffusée sur Twitch qui sera ensuite en streaming sur TF1+ !





Ce soir, Mel Charlot est exceptionnellement absente et remplacée par Shy’m. Michou annonce que la grande finale aura lieu le vendredi 29 mars sur TF1.







Publicité





Kerchak et Calisson Goasdoué dansent un jive. Cependant, Michou annonce après la danse qu’ils ne font pas partie de la compétition.

Baghera et Christian Millette dansent une rumba contemporaine.

Les notes de Baghera : 8 de Jean-Marc, 6 de Shy’m, 6 de Chris Marques, 7 de Fauve Hautot, et 8 du public. Total : 35 points.



Publicité





Natoo et Anthony Colette dansent un chacha.

Les notes de Natoo : 7 de Jean-Marc, 7 de Shy’m, 7 de Chris Marques, 7 de Fauve Hautot, et 9 du public. Total : 37 points.

Domingo et Inès Vandamme dansent un paso doble.

Les notes de Domingo : 8 de Jean-Marc, 8 de Shy’m, 8 de Chris Marques, 8 de Fauve Hautot, et 10 du public. Total : 42 points.

Gaelle Garcia Diaz et Jordan Mouillerac dansent un tango argentin.

Les notes de Gaelle : 9 de Jean-Marc, 10 de Shy’m, 9 de Chris Marques, 10 de Fauve Hautot, et 10 du public. Total : 48 points.

A l’issue de cette première prestation, c’est Gaelle Garcia Diaz et Jordan Mouillerac qui se qualifient pour la finale. Pour les couples restants, ils vont réaliser une deuxième épreuve. Celle-ci est une figure imposée. Les points gagnés durant cette seconde prestation seront ajoutés à leurs points déjà obtenus lors de leur première danse. Cette épreuve consiste à reproduire une danse imposée par Michou et Elsa.

Domingo et Inès Vandamme : 10 points ajoutés, total : 52 points

Natoo et Anthony Colette : 15 points ajoutés, total : 52 points

Baghera et Christian Millette : 5 points ajoutés

Total : 40 points

C’est une égalité entre Domingo et Natoo, les juges délibèrent…Chris annonce finalement que c’est Domingo et Inès Vandamme qui rejoindront cette finale suite à cette deuxième épreuve.

Et le couple éliminé est…

Place au face-à-face, qui oppose Natoo à Baghera. Le public et décide d’envoyer Natoo et Anthony Colette en finale. Baghera et Christian Millette sont donc éliminés aux portes de la finale.

Danse avec les Stars d’internet du 16 mars 2024, le replay

Rendez-vous dans deux semaines, le vendredi 29 mars, sur TF1 pour suivre la finale. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.