The Voice : résumé et replay des 6ème auditions à l’aveugle (16 mars 2024)

Publicité





The Voice du samedi 16 mars 2024, résumé et replay – C’est parti pour la sixième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2024 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Mika, Zazie, Bigflo & Oli, et Vianney poursuivent la formation de leurs équipes.





Arthur, 19 ans, vient d’Arles. Il chante « Yellow » de Coldplay. Mika se retourne rapidement, suivi par tous les autres coachs ! Arthur décide de continuer avec Bigflo & Oli.







Publicité





Lou Berrier, 16 ans, reprend « Flowers » de Miley Cyrus. Aucun coach ne se retourne !

Noah, 21 ans, vient du Morbihan. Il chante « Peurs » de Slimane. Il réussit à faire retourner tous les coachs. Noah pleure et leur explique avoir tenté les castings 8 ans ! Il choisit de rejoindre l’équipe de Vianney.



Publicité





Marie Flamme, 35 ans, vient de Hyères. Elle chante « Sacrifice », un chant viking. Zazie et Mika se retournent ! Elle choisit d’aller avec Mika.

Manon, 21 ans, vient de Moselle. Elle reprend « Il est où le bonheur ? » de Christophe Maé. Personne ne se retourne !

Léon, 25 ans, vient des Pyrénées Orientales. Il reprend « Before you go » de Lewis Capaldi. Zazie se retourne. Il rejoint donc automatiquement son équipe.

Merrylune, 25 ans, vient de Genève. Elle chante « I’d rather go blind » d’Etta James. Personne ne se retourne.

Ethan, 26 ans, de la Garde, reprend « La vie ne m’apprend rien » de Balavoine. Vianney se retourne, suivi au dernier moment par Mika. Il hésite mais finit par rejoindre Vianney !

Dek Valex, 28 ans, vient du Cameroun. Il chante « Jerusalema » de Master KG. Aucun coach ne se retourne.

Rouslann, 20 ans, vient de Belgique. Il interprète « Je suis venu te dire que je m’en vais » de Gainsbourg. Zazie se retourne, suivie de Mika au dernier moment. Il choisit de rejoindre l’équipe de Mika.

Théo, 28 ans, est accompagné de son groupe. Il chante « Je veux du soleil » de Mano Negra. Bigflo & Oli se retournent, tout comme Mika dans les derniers instants. Il choisit Bigflo & Oli.

Mafalda B, 26 ans, vient de Nice. Elle reprend « About down tome » de Lizzo. Aucun coach ne se retourne.

Manon, 18 ans, vient de Saint-Etienne. Elle chante « Je suis grande » de Lynda Lemay. Bigflo & Oli se retournent à la fin, elle rejoint donc leur équipe.

The Voice du 16 mars 2024, le replay

Cette sixième soirée de la saison 2024 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 5ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 30 mars 2024 pour l’épisode 7 !