Danse avec les Stars du 8 mars : le prime 3 ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Danse avec les Stars du 8 mars 2024, le prime 3 – Après une semaine de pause, place au prime 3 de la saison 13 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, tous les couples vont danser et il y aura une première élimination ! Quel sera le premier couple à quitter la compétition ?





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Danse avec les Stars, présentation du prime 3

Ce soir tous les couples sont réunis et vont danser sur le thème « histoire personnelle ». Leurs notes de ce soir seront ajoutées à celles des deux premiers primes, à l’exception de James Denton qui était blessé et n’avait pas pu danser. Ce soir, James et Candice danseront pour la première fois et du coup leurs notes compteront double !

Danse avec les Stars, le classement à l’issue des deux premiers primes

1. Keiona et Maxime 38 pts

2. Inès Reg et Christophe 35 pts

3. Nico Capone et Inès 32 pts

3. Natasha St Pier et Anthony 32 pts

5. Roman Doduik et Ana 31 pts

6. Black M et Elsa 30 pts

7. Adeline Toniutti et Adrien 25 pts

8. Diane Leyre et Yann-Alrick 23 pts

9. Cristina Cordula et Jordan 22 pts

10. Coeur de Pirate et Nicolas 19 pts

11. Caroline Margeridon et Christian 16 pts



Danse avec les Stars du 8 mars 2024, James Danton fait une annonce

En vidéo, découvrez les images de James Danton qui fait une annonce pour cette troisième soirée de Danse avec les Stars saison 13.