Danse avec les Stars : qui a été éliminé à l’issue du prime 6 ? (résumé + replay DALS 29 mars 2024)

Danse avec les Stars, résumé du prime 6 du 29 mars 2024 – C’est parti pour le sixième prime de la saison 13 de « Danse avec les Stars ». On retrouve Camille Combal et le jury : Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, et Mel Charlot. Et ce soir, il s’agit du prime des danseurs mystères !





Cristina Córdula et Jordan Mouillerac ouvrent le bal. Ils dansent un quickstep avec le fils e Cristina. Jean-Marc salue une vraie showgirl, il la félicite. Fauve se dit surprise de prime en prime, et Mel lui dit qu’elle devient une vraie danseuse. Chris salue la progression.

Les notes de Cristina : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 6 de Chris Marques, et 7 de Fauve Hautot. Total : 27 points.

Adeline Toniutti et Adrien Caby dansent un american smooth avec Cécile Chaduteau. Mel la félicite, elle dit être une grande fan. Chris est content alors que Jean-Marc parle de prouesses techniques, il est très ému. Fauve dit oui à la technique mais il lui a manqué l’histoire.

Les notes d’Adeline : 8 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 7 de Chris Marques, et 6 de Fauve Hautot. Total : 28 points.



Nico Capone et Inès Vandamme dansent un chacha. Ses danseurs mystères sont son frère et son meilleur ami. Chris se dit content, il a adoré et c’est ce qu’il voulait voir ! Fauve dit que c’est le plus appliqué de la saison, Mel a adoré. Jean-Marc salue les beaux pas et la chorégraphie.

Les notes de Nico : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel Charlot, 7 de Chris Marques, et 8 de Fauve Hautot. Total : 31 points.

James Denton et Candice Pascal dansent un tango argentin avec Romain, le cousin de Candice. Fauve salue sa présence et l’intensité, elle lui donne des conseils techniques. Jean-Marc note des erreurs techniques, Chris salue son élégance mais a besoin de plus de dynamisme dans les pieds.

Les notes de James : 6 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 5 de Chris Marques, et 7 de Fauve Hautot. Total : 25 points.

Inès Reg et Christophe Licata dansent une rumba contemporaine avec le meilleur ami d’Inès. Jean-Marc salue une presta à fleur de peau. Mel a adoré, elle salue sa progression. Chris se dit épaté, et Fauve explique que ça parait simple alors que c’est très compliqué.

Les notes d’Inès : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel Charlot, 8 de Chris Marques, et 9 de Fauve Hautot. Total 35 points. Ils prennent la première place !

Natasha St-Pier et Anthony Colette dansent un chacha avec la mère d’Anthony. Chris note des problèmes techniques mais salue une belle chorégraphie. Jean-Marc note lui aussi des soucis techniques. Fauve annonce que l’on y est pas du tout techniquement. Et Mel

Les notes de Natasha : 6 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 7 de Chris Marques, et 5 de Fauve Hautot. Total : 25 points ! Ils sont à égalité avec James, le jury se met d’accord et laisse James en hot-seat !

Black M et Elsa Bois dansent une rumba avec la femme de Black M. Mel est émue et a adoré. Jean-Marc a aimé aussi alors que Fauve donne des conseils techniques. Chris a adoré les voir danser ensemble, mais sur la technique il est d’accord avec Fauve.

Les notes de Black M : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 6 de Chris Marques, et 6 de Fauve Hautot. Total : 26 points.

Roman Doduik et Ana Riera dansent un jive avec une amie de lycée de Roman. Fauve a adoré et Jean-Marc les félicite ! Chris salue la chorégraphie, mais il note qu’il était dans sa zone de confort. Fauve n’est pas du tout d’accord. Mel avoue ne pas avoir vu assez de technique.

Les notes de Roman : 8 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 7 de Chris Marques, et 8 de Fauve Hautot. Total : 30 points.

Keiona et Maxime Dereymez dansent une danse contemporaine avec des amis de Keiona. Jean-Marc est ému, il a aimé la choré mais il est resté sur sa fin. Fauve a trouvé sa sincérité et sa justesse. Chris se lève et applaudit. Mel a adoré et salue sa force.

Les notes de Keiona : 8 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 8 de Chris Marques, et 9 de Fauve Hautot. Total : 32 points.

Le classement des couples

1. Inès Reg et Christophe 35 pts

2. Keiona et Maxime 32 pts

3. Nico Capone et Inès 31 pts

4. Roman Doduik et Ana 30 pts

5. Adeline Toniutti et Adrien 28 pts

6. Cristina Cordula et Jordan 27 pts

7. Black M et Elsa 26 pts

8. Natasha St Pier et Anthony 25 pts

8. James Denton et Candice Pascal 25 pts

Et le quatrième couple éliminé est…

Inès et Christophe sont qualifiés pour le prochain prime et James et Candice sont en face à face. Le public vote parmi les autres couples pour désigner qui affrontera James en face à face ! Et c’est Cristina Cordula et Jordan qui sont opposés à James Danton et Candice.

Les téléspectateurs ont voté : c’est Cristina Cordula et Jordan Mouillerac qui sont éliminés et quittent l’aventure ce soir. James est sauvé avec 60% des votes !

