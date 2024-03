Demain nous appartient spoiler : Nathan bouleversé en apprenant que... (vidéo épisode du 3 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est une mauvaise nouvelle qui attend Nathan la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ! En effet, dans quelques jours, il va découvrir que Valentine n’a pas prévu de rester à Sète… Elle est sur le départ !











Valentine explique à Nathan qu’elle va retourner vivre à Bordeaux. C’est là-bas qu’elle suit ses études et qu’elle a ses amis ! Nathan est bouleversé et a le coeur brisé, il sait très bien que ce départ signe déjà la fin de leur histoire… Il demande à Valentine de vivre leurs derniers jours ensemble jusqu’à son départ, et ensuite ils reprendront leurs vies…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1657 du 3 avril 2024 : Nathan face au départ de Valentine

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



