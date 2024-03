Danse avec les Stars d’internet : et le gagnant est.. (résumé et replay DALS 29 mars 2024)

Publicité





Danse avec les Stars d’internet, résumé de la finale du 29 mars 2024 – C’est parti pour la grande finale de « Danse avec les Stars d’internet ». Une déclinaison de « Danse avec les Stars » présentée par Michou et diffusée en direct sur TF1 et Twitch.





Gaelle Garcia Diaz et Jordan Mouillerac ont du abandonner puisque Gaelle a une côte fracturée. Et surprise pour cette finale, Camille Combal est le 5ème juge aux côtés de Jean-Marc Généreux, Chris Marques, Fauve Hautot et Mel Charlot.







Domingo et Inès Vandamme dansent un freestyle. Les juges sont tous debout ! Le jury a adoré et donne des notes juste indicatives ce soir.

Les notes de Domingo : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel Charlot, 9 de Chris Marques, 9 de Fauve Hautot, et 9 de Camille Combal. Total : 45 points.

Natoo et Anthony Colette dansent un freestyle. Là aussi, tout le monde a adoré et Camille se dit bluffé.

Les notes de Natoo : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel Charlot, 9 de Chris Marques, 9 de Fauve Hautot, et 9 du public. Total : 45 points.



Et le gagnant est…

Le public vote gratuitement sur TF1+ et Twitch pour désigner le gagnant. L’ensemble des danseurs et stars d’internet de la saison se réunissent pour une dernière danse tous ensemble. Et c’est ensuite l’heure des résultats : Domingo et Inès Vandamme sont les grands gagnants !

Danse avec les Stars d’internet du 29 mars 2024, le replay

Si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.