Les 12 coups de midi du 26 mars : dernier indice sur l’étoile mystérieuse, qui est derrière ? Réponse !

Les 12 coups de midi du 26 mars 2024, 183ème victoire d’Emilien – Emilien a signé une nouvelle victoire ce mardi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi » alors qu’il ne reste plus que 6 cases sur l’étoile mystérieuse.

Emilien n’a une nouvelle fois pas brillé aujourd’hui en butant sur deux questions du Coup de Maître à 100 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 26 mars, 6 cases restantes sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte d’Emilien totalise désormais 774.132 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 6 cases et un nouvel indice apparait : une rose blanche. Cette étoile sera entièrement dévoilée jeudi midi !

Une partie de la photo de la célébrité apparait et semblerait que ce soit Kate Winslet : la bibliothèque en image de fond pour le film « The Reader », une représentation de Ganesh pour le film « Holy Smoke », une blouse de médecin pour son rôle dans « Contagion », l’alliance pour « Noces rebelles », la liane pour sa participation à la télé-réalité d’aventure « En pleine nature avec Bear Grylls », la tête de mort pour son rôle dans « Hamlet », et la rose en référence au prénom de son personnage dans « Titanic ».

Indices présents sur l’étoile : une bibliothèque en photo de fond, une divinité hindoue, une liane, une blouse de médecin, une palette de maquillage, une tête de mort, une alliance



Noms déjà proposés pour cette étoile : Uma Thurman, Arielle Dombasle, Julien Courbet, Rayane Bensetti, Eva Green, Julia Roberts

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 26 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+