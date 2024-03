Demain nous appartient du 29 mars : Lisa dit toute la vérité sur Maxence... (résumé + vidéo épisode 1654 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 29 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1654 de DNA

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 29 mars 2024 – résumé de l’épisode 1654

Lisa décide de tout dire à Martin au sujet de Maxence Gasquet. Ils bossaient ensemble à Paris et ils ont eu une aventure? Maxence ne lui avait pas dit qu’il était marié, avec Joséphine Gasquet, et dès qu’elle l’a appris elle a mis un terme à leur relation. Sauf que Maxence ne l’a pas accepté et s’est vengé en envoyant une vidéo intime d’eux sur la messagerie des collègues ! Harcelée, Lisa a alors préféré partir à l’IGPN.

Martin pense qu’Aaron a pu vriller mais Lisa est certaine qu’il n’a pas pu le tuer. Aaron est médecin et accorde pourquoi trop d’importance à la vie pour tuer quelqu’un ! Mais tout l’accuse et il est dans de sales draps…

Lisa craque et laisse Simon se débrouiller seul. De son côté, Aurore déploie encore plus d’ingéniosité pour réunir Nordine et Manon… Et au lycée, une altercation entre Jordan et Violette attise les commérages.



VIDÉO Demain nous appartient du 29 mars 2024 – les premières minutes de l’épisode

