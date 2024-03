Plus Belle La Vie du 29 mars 2024 : un drame, Ulysse et Léa en danger de mort (résumé + extrait vidéo épisode 60 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 29 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 59 de PBLV – Les choses vont mal tourner et un terrible drame va se produire aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Ulysse et Léa sont en danger de mort !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 29 mars 2024 – résumé de l’épisode 60

Patrick reproche à Babeth d’avoir agi impulsivement après les effondrements, affirmant qu’elle aurait dû lui parler au lieu de commettre une erreur pour protéger Léa. Léa refuse de donner plus d’eau à Ulysse en raison des rations. Ophélie ne peut plus dessiner à cause de son inquiétude pour son frère. Vanessa assure à Ophélie qu’elle va prendre les choses en main. Et pendant que Léa soigne Ulysse du mieux qu’elle peut, Vanessa menace Sybille avec une arme. Un police dérape en tentant de la désarmer et un coup part ! Sybille perd connaissance, et si elle meurt il n’y aura quasiment plus aucune chance de retrouver Léa et Ulysse !

Eric montre à Ariane ce qui ne va pas dans la maison avant la visite de l’ASE. Mais quand Eric rentre et retrouve Ariane avec Armand Billard de l’ASE, c’est le drame : il s’agit d’un ex !

Jules et Barbara constatent que Yaël a pleuré toute la nuit et avait les fesses rouges malgré avoir suivi les conseils de Barbara. Jules se confie à Steve sur son stress lié à son travail de baby-sitter pour Yaël. Yaël est charmé par Jules et Morgane, qui remarquent un objet dangereux sur son pull…



Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

