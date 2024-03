Demain nous appartient du 7 mars : Damien apprend que... (résumé + vidéo épisode 1638 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 7 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1638 de DNA – Jack et Lizzie décident de prendre les choses en main ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Ils vont voir Damien et l'alerte au sujet d'Audrey…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 7 mars 2024 – résumé de l’épisode 1638

Damien reçoit Lizzie et Jack, déployant tous les moyens pour le persuader de revenir à la maison. Les enfants d’Audrey alertent Damien : leur mère ne va pas bien et elle a besoin de lui ! Mais Damien leur explique qu’elle ne veut plus lui parler, elle ne prend aucun de ses appels… Il ne peut pas la forcer. Jack et Lizzie sont pourtant convaincus que son retour lui ferait du bien.

Pendant ce temps là en prison, Jordan reçoit la visite surprise de Violette. Ça lui fait beaucoup de bien de la voir… Et à l’hôpital, Bruno déclare sa flamme. Quant à Manon, elle met de l’eau dans son vin.

VIDÉO Demain nous appartient du 7 mars 2024 – les premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.