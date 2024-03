Demain nous appartient spoiler : Chloé apprend une terrible nouvelle… (vidéo épisode du 22 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Chloé va se retrouver face à une mauvaise nouvelle pile au mauvais moment dans votre série « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, alors qu’elle doit passer son examen, l’école l’appelle : Céleste est malade et ils ne peuvent pas la garder !











Le problème, c’est que ni Diego ni Marianne ne décrochent ! Et quand Chloé réussit à joindre Alex, il est en livraison beaucoup trop loin pour pouvoir revenir à temps ! L’un des examinateurs arrive et voit que Chloé a une demie heure d’avance, il lui propose de rentrer au chaud mais elle hésite et ne sait pas quoi faire…

Chloé va-t-elle rater son examen ou trouvera-t-elle une solution à temps ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1649 du 22 mars 2024 : Chloé risque de louper son examen

