Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 6 ? (résumé + replay 19 mars 2024)

Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité, épisode 6 du mardi 19 mars 2024 – C’est parti pour l’épisode 6 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ». Après l’élimination d’Emilie chez les rouges, le jeu de confort est déjà annoncé et attention, elle s’annonce compliquée !





Le message de la bouteille annonce que la nuit à venir devrait être la pire de l’aventure ! Ils doivent prendre leurs sacs et s’inquiètent.







Denis accueille les aventuriers sous la pluie, il leur annonce qu’ils vont partir dans la forêt tropicale pour un trek. Ils vont atteindre un bivouac où ils disputeront un jeu de confort en pleine nuit ! A la clé : un confort avec des locaux, une douche, et les appels à leurs proches !

Après s’être installés sur les bivouacs, place au jeu de confort de nuit. Ils doivent tenir le plus longtemps possible sur une poutre. Au bout de 2 heures, l’épreuve se termine. Jaunes et rouges ne découvriront les résultats que le lendemain ! En attendant, place à une nuit en pleine jungle.



Le lendemain, ils retrouvent Denis pour l’annonce ses résultats. Il y a égalité : 3 aventuriers dans chaque équipe sont restés 2h ! Chaque équipe remporte donc un indice pour le collier d’immunité ! Les rouges désignent Pauline, et les jaunes le donnent à Cécile. Pour la récompense, ils doivent disputer un duel pour se départager ! Sarah, chez les jaunes, et Maxime, chez les rouges, s’affrontent. Maxime est impérial et offre la victoire aux rouges !

Denis donne le téléphone à Maxime, les rouges peuvent appeler leurs proches. Ils rejoignent d’abord les locaux près d’une cascade. Ils boivent un jus de fruits et peuvent se laver et se brosser les dents. Pendant ce temps là, les jaunes rentrent sur leur camps dépités et déçus…

Les rouges profitent d’un bon repas avant d’appeler leurs proches.

Pauline découvre l’indice pour trouver le collier d’immunité. Il sera caché sur la prochaine épreuve d’immunité !

Après les appels aux proches, les rouges sont de retour sur le camps et grâce à son indice, Cécile trouve son collier d’immunité. Elle doit patienter pour lire le message… Le lendemain, elle découvre qu’il ne la protégera pas d’elle mais deux aventuriers de son choix pour le prochain conseil.

Place à l’épreuve d’immunité. C’est serré entre les jaunes et les rouges alors qu’ils doivent mettre des boules dans des trous, à l’aveugle. Et c’est finalement une victoire des rouges ! Les rouges remportent l’immunité alors que les jaunes vont devoir affronter un nouveau conseil.

Le conseil jaune, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du conseil des jaunes. Place aux votes. Ça se joue entre Sarah et Océane ! Et c’est finalement Sarah qui est éliminée.

Si vous avez manqué l’épisode 6 ce 19 mars 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous exceptionnellement dans 2 semaines, le mardi 2 avril, pour suivre l’épisode 7 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ».