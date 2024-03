Demain nous appartient spoiler : Jordan face à une mauvaise nouvelle... (vidéo épisode du 6 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les choses vont encore plus mal tourner pour la famille Roussel dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Jack et Lizzie vont rendre visite à Jordan en prison et ils ont une très mauvaise nouvelle à lui annoncer…











Au cours de leur visite à Jordan au parloir, Jack et Lizzie décident de jouer franc jeu avec leur frère. Ils lui annoncent une terrible nouvelle : Damien est trop loin pour l’innocenter, il a été placé en garde à vue. C’est un moment difficile pour le jeune homme, confronté à l’isolement derrière les murs de sa cellule… Il comprend que plus rien ne va pas pour sa famille depuis qu’il est accusé de meurtre.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1637 du 6 mars 2024 : Jordan apprend une mauvaise nouvelle

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.