Plus belle la vie spoilers : Luna plonge, Patrick en danger, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 4 au 8 mars2024)

Plus belle la vie spoiler, résumés en avance et bande-annonce du 4 au 8 mars 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Maxime et ses manipulations avec Luna.







Maxime et Cécilia sont bien décidés à aller au bout de leur mission. Et pendant que Maxime met Luna sous son emprise, Cécilia compte bien se débarrasser de Patrick ! Elle se prépare à l’empoisonner pendant que Luna donne 10.000 euros à Maxime… Blanche réalise que son amie est sous emprise.

Du côté d’Ophélie, elle fait sensation avec tablier conçu spécialement pour Barbara. Mais sa mère fait toujours tout pour l’isoler… Entre Aya et Madame Kepler, le torchon brule !



Et à la résidence Massalia, Apolline, nouvelle venue, ne fait pas l’unanimité…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 4 au 8 mars 2024

Lundi 4 mars 2024 (épisode 41) : Dans l’appartement d’en face, Luna est à son tour prise dans l’engrenage. Aya n’hésite pas à tenir tête à Vanessa. A la résidence, une nouvelle arrivante impose son style auprès de Steve.

Mardi 5 mars 2024 (épisode 42) : L’enquête de Boher progresse, tandis qu’un plan se met en place du côté de Cécilia et Maxime. A la résidence, Apolline ne fait pas encore l’unanimité. Au cabinet médical, Riva s’inquiète d’avoir commis une erreur de diagnostic.

Mercredi 6 mars 2024 (épisode 43) : Plus en danger que jamais, Patrick doit faire face aux doutes de Boher, tandis que l’heure est à la prise de conscience pour Riva. Barbara trouve un soutien inattendu au Mistral pour soulager son quotidien.

Jeudi 7 mars 2024 (épisode 44) : Une nouvelle manigance oblige Boher à passer à l’action, alors que Blanche commence à s’inquiéter pour Luna. Ophélie veut démarrer un nouveau projet, au grand dam de sa mère. A la résidence, tout le monde tente tant bien que mal d’apprivoiser Apolline.

Vendredi 8 mars 2024 (épisode 45) : Plus jalouse que jamais, Cécilia passe à la vitesse supérieure. Une réussite créative pourrait bien pousser Ophélie à dépasser ses peurs. Ailleurs au Mistral, c’est la Journée internationale des droits des femmes.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 4 au 8 mars 2024

