Demain nous appartient spoiler : Violette et Jordan se font surprendre entrain de... (vidéo épisode du 2 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Décidément, les choses sont compliquées en ce moment pour Jordan et Violette dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Etienne va se méprendre devant le lycée en surprenant Jordan et Violette…











Publicité





Philippine a fait porter son fameux collier à Violette, qui a peur de se le faire voler… Elle en parle avec Jordan, avec qui elle est redevenue complice. Violette a alors l’idée de cacher son collier avec un foulard. Elle demande à Jordan de lui nouer autour du cou… Mais quand elle lui dit de serrer, il le fait un peu trop fort et Violette hurle !

Etienne entend les cris de Violette et intervient… On peut dire que Jordan et Violette ne s’y attendaient pas ! Etienne pense qu’ils se disputent à nouveau, les deux ados lui expliquent que la dernière fois ils jouaient la comédie mais le CPE peine à les croire…

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Aaron en prison, Martin recadre Lisa (vidéo épisode du 2 avril)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1656 du 2 avril 2024 : Etienne surprend Violette et Jordan

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.