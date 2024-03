Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 7 du 28 mars 2024)

Publicité





« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or » résumé et replay de l’épisode 7 du jeudi 28 mars 2024 – C’est parti pour l’épisode 7 de la nouvelle saison de Pékin Express. Après l’élimination de Jérôme et Emma, place à la septième étape. Ce soir, c’est les équipes mixées !





Les binômes sont pour ce début d’étape : Laura et Jérémy, Patricia et Louison, Ryad et Romain, et Flavie et Jessica.

Les équipes doivent monter un escalier de 272 marches avec une bougie ! Et si la bougie s’éteint, il faut redescendre et remonter ! Ils ont le droit de souffler pour éteindre une bougie adverse ! Flavie et Jessica partent les premières. Louison et Patricia prennent du retard, ils peinent à allumer leurs bougies !







Arrivés au bout des marches, ils découvrent qu’ils doivent ensuite faire le reste de la course avec du thé. Ceux qui arriveront avec le plus de thé qualifieront leurs binômes d’origine pour l’épreuve d’immunité !



Verdict : 2,1 litres pour Flavie et Jessica, 4,9 litres pour Laura et Jérémy, 2,2 litres pour Patricia et Louison, 1,8 litres pour Ryad et Jérémy.

Laura qualifie donc Romain et Jérémy qualifie Flavie. Les gagnants doivent choisir le 3ème binôme pour l’épreuve. Ils désignent Patricia et Jessica.

Après une soirée et une nuit chez l’habitant en Malaisie, place à l’épreuve. Dans chaque binôme, un candidat fait un parcours dans la boue pendant que l’autre tire à la sarbacane pour crever des ballons. Patricia et Jessica remportent la victoire ! Elles remportent un avantage.

C’est le retour du quiz express. Il faudra bien répondre aux questions de Stéphane pour rester en voiture. Et pour les corses, l’avantage remporté est : 2 jokers sur le quiz ! La course reprend, Ryad et Louison ont un chauffeur qui prend une autre route. Et c’est gagnant puisque la route principale est à l’arrêt ! Stéphane pose une première question alors que seuls les inconnus et les corses sont en voiture. Les corses utilisent un joker alors qu’elles sont arrêtées, Ryad et Louison ont la bonne réponse.

Romain a préféré marcher le temps de traverser les bouchons. Ils trouvent ensuite une voiture et Laura reconnait qu’il avait raison, ils sont 2èmes ! Tous les binômes sont en voiture pour la 2ème question. Ça s’enchaine et les embouteillages continuent !

C’est Romain et Laura qui remportent cette étape et l’amulette d’une valeur de 10.000 euros ! Ils se qualifient pour le Vietnam, suivis de près par Louison et Ryad, qui sont déçus car ils risquent le duel final. Flavie et Jérémy sont derniers et donc en duel final !

Pékin Express, le duel final : et le nouveau binôme éliminé est…

Flavie et Jérémy choisissent d’affronter Ryad et Louison ! Louison et Jérémy s’affrontent. Louison est le premier à finir de réaliser la mission et repartir. Jérémy le suit de près et son chauffeur de ne prend pas le même chemin qu’à l’aller… Mais c’est bien Louison qui remporte ce duel final, pour la 4ème fois !! Ryad et Louison vont donc au Vietnam alors que Flavie et Jérémy ont leur destin entre les mains de l’enveloppe noire. Et belle surprise : l’épreuve est non-éliminatoire !! Ils partiront avec un handicap sur la 8ème étape.

Pékin Express : sur les traces du tigre d’or, le replay de l’épisode 7

Si vous avez loupé ce septième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play. Rendez-vous le jeudi 4 avril pour l’épisode 8 !