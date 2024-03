Un si grand soleil du 11 mars : Louis harcèle Flore (résumé et vidéo épisode 1351 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 11 mars 2024, spoiler résumé de l’épisode 1351 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 11 mars 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Ludo met en garde Elodie contre Eliott mais elle dit que tout le monde a droit à une seconde chance. Et son père lui fait confiance… Elodie en parle ensuite avec Eliott, qui est surpris de croiser Ludo. Il dit que ça va être compliqué de travailler avec eux s’ils n’ont pas confiance. Mais Elodie lui dit de rester. Au moindre faux pas il s’en ira !

Flore discute avec son fils et lui propose une expo pendant le week-end. Elle est harcelée d’appels de Louis, Tiago s’inquiète. Chez Léonore et Marc, Louis part au lycée sans un mot, ils s’inquiètent et espèrent qu’il ne va pas gâcher son année du bac.



Becker interroge Manu et Hugo sur Engrais Plus. Manu a trouvé Bienvenue arrogant et agressif. Hugo a fini les analyses et aujourd’hui elles sont bonnes, il lui faudrait les produits d’il y a quelques années.

Robin parle à Thaïs et Maéva, il les trouve dures avec lui. Il trouve que la vieille qui était avec lui est responsable. Tiago entend tout, il est mal à l’aise.

Manu interroge l’ancien chimiste en présence de Claudine. Il assure qu’à l’époque leurs pesticides n’étaient pas dans les normes. Claudine propose une confrontation entre Mr Chanteux et Mr Bienvenue.

Tiago confronte Louis et prend la défense de sa mère. Il lui dit d’arrêter d’harceler Flore. Robin et Kira surprennent la conversation, Kira découvre que Louis sortait avec la mère de Tiago, elle est sous le choc. Plus tard, elle s’en prend à Louis. Elle lui dit qu’il la dégoûte. Il dit qu’il n’a pas fait exprès, ça s’est fait comme ça et il lui assure qu’il ne savait pas que c’était la mère de Tiago. Kira dit qu’elle ne veut plus jamais le revoir.

Eliott appelle Bernier pour le tenir au courant. Il est content de lui pour ce qu’il a réussi avec Elodie. Mais Bernier lui reproche de n’avoir toujours aucune info. Eliott l’interroge sur sa demande de grace, il dit qu’il est entrain de la rédiger alors qu’il dessine.

Claudine annonce au chimiste que son ancien collègue accepte de témoigner.

Robin s’excuse auprès de Tiago, il ne savait pas que c’était sa mère. Tiago ne lui en veut pas et lui explique que sa mère ne savait pas son âge ni qu’il était lycéen. Pendant ce temps là, Claire retrouve Kira. Elle lui raconte tout. Et Louis vient encore relancer Flore ! Il ne comprend pas pourquoi c’est fini, Flore lui rappelle qu’elle a toujours été très claire. Il doit l’oublier.

Eliott fouine dans les affaires de William et fouille dans son ordinateur. Il manque de se faire prendre mais Elise débarque et retrouve Elodie. Pendant ce temps là, Eliott copie des documents sur une clé usb.

