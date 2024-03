Demain nous appartient spoilers : Dorian recherché par la police, Bruno en couple, les résumés jusqu’au 19 avril 2024

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 19 avril 2024 – Déjà impatient de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Alors c’est le moment. Comme chaque dimanche, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 15 au vendredi 19 avril 2024.





Et on peut déjà vous dire les choses vont mal se finir pour Dorian…







Publicité





Le fils d’Etienne a dérapé et il est recherché par la police. Il se prépare à partir en cavale… Pendant ce temps là, Jessica Moreno prépare son défilé tout en étant très amoureuse de Charles.

Bruno, le père de Nathan, est lui aussi amoureux. Il est en couple avec… Agnès, la prof de physique ! Quant à Martin, il trouve Raphaëlle distante et cherche à comprendre.



Publicité





Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 15 au 19 avril 2024

Lundi 15 avril 2024 (épisode 1665) : La police talonne Dorian, tandis que celui-ci planifie sa cavale. Un œil indiscret surveille l’idylle de Charles et Jessica. La relation d’Agnès et Bruno ne tient qu’à un fil.

Mardi 16 avril 2024 (épisode 1666) : Jessica aura du mal à oublier sa première nuit avec Charles. Face à Camille, Luna perd le contrôle. Le cadeau de Bruno tombe à côté de la plaque.

Mercredi 17 avril 2024 (épisode 1667) : Jessica doit montrer patte blanche si elle veut mener à bien son défilé. Raphaëlle continue sur sa lancée et excelle dans son propre déni. Agnès a un cadeau très à-propos pour Bruno.

Jeudi 18 avril 2024 (épisode 1668) : Victor cherche à en savoir plus sur l’enquête tandis que le harcèlement s’intensifie. Martin court après Raphaëlle, distante. Sara confie un secret à Bart.

Vendredi 19 avril 2024 (épisode 1669) : Jessica doit braver tous les risques pour ses créations. Roxane n’assume pas devant Sara et devra le payer plus tard. Les Delcourt s’occupent de l’éducation de Diego.

Demain nous appartient spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Demain nous appartient » :

du 1er au 5 avril 2024 en cliquant ICI

du 8 au 12 avril 2024 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…