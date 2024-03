Star Academy, Héléna présente ses excuses : « Je voulais blesser personne » (VIDÉO)

Publicité





La tournée de la Star Academy 2024 se poursuit ce week-end pour Pierre Garnier, Julien, Héléna, Axel, Lénie, Djébril et Candice. Et si vous voulez vivre leur tournée de l’intérieur, il faut suivre les vlogs de Candice sur sa chaine YouTube.





Aujourd’hui, Candice a publié une nouvelle vidéo, dans les coulisses de la première date de la tournée, au Zénith d’Amiens.







Une vidéo dans laquelle Candice a publié un moment tourné avec Héléna hier, samedi 30 mars. La chanteuse belge présente ses excuses suite à une polémique créée par certains fans !

« Je vais juste dire que j’ai longtemps réfléchi et évidemment j’ai vu tout ce qui s’était passé, je me suis dit que le meilleur endroit pour m’excuser c’était dans le vlog vu que c’est l’endroit où j’ai blessé des gens » a déclaré Héléna.



« Evidemment certains ont compris que ce n’était pas du tout intentionnel de ma part. Je voulais blesser personne, (…) c’était hyper maladroit et je m’en excuse totalement. Je ne savais pas et ça ne se reproduira vraiment plus jamais ! »

En cause, des propos tenus par Héléna dans la vidéo précédente, publiée il y a 6 jours. Elle a employé un mot malheureux et beaucoup de fans de Candice n’ont pas apprécié et ça a créé une polémique sur les réseaux sociaux.

« N’oubliez pas que Candice et moi, on s’aime ! On est amies, il n’y a jamais eu de drama. (…) Nous on s’aime, on veut juste qu’il n’y ait pas de guerre entre vous » ont-elle déclaré à l’attention de leurs fans respectifs. « S’il vous plait, soyez à l’image de notre amour et notre amitié »

