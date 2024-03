Publicité





20h30 le dimanche du 31 mars 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 31 mars 2024 : les invités

> L’interview : Flavie Flament

L’animatrice de télévision et de radio, Flavie Flament, revisite les répercussions de son témoignage sur son agression sexuelle, exposé dans son ouvrage « La Consolation », publié en 2016. Depuis lors, un nombre significatif de victimes ont eu le courage de dénoncer ouvertement les violences sexuelles qu’elles ont endurées. Flavie Flament a été parmi les premières à s’exprimer publiquement sur ce sujet, devançant ainsi le mouvement #MeToo d’un an.

> Face à l’écran : Benjamin Biolay

L’artiste polyvalent a récemment endossé le rôle d’acteur pour un film et une série. Alors qu’il termine sa tournée le lundi 1er avril à la Maroquinerie, il incarne François Marens, président d’un club de football au centre d’une tourmente médiatique dans « La Fièvre », une série créée par Eric Benzekri, également à l’origine de « Baron Noir », diffusée depuis le 18 mars sur Canal+. De plus, il sera à l’affiche le 3 avril aux côtés de Camille Cottin dans « Quelques jours pas plus », un film de Julie Navarro qui aborde la thématique de la crise migratoire.



Synopsis : Arthur Berthier, critique rock relégué aux informations générales après avoir saccagé une chambre d’hôtel, découvre que le journalisme est un sport de combat. Envoyé à l’hôpital par un CRS en couvrant l’évacuation d’un camp de migrants, il tombe sous le charme de Mathilde, la responsable de l’association Solidarité Exilés et accepte, pour quelques jours croit-il, d’héberger Daoud, un jeune Afghan.

> Le live avec Bon Entendeur

Le groupe de musique électronique, avec plus de 80 millions d’écoutes à leur actif, est très demandé, leurs prochains concerts à Paris, Londres et Amsterdam affichant complet. Ils seront présents sur le plateau de « 20h30 le dimanche » (#20h30LD). Leur troisième album, intitulé « Rivages », qui narre électroniquement une croisière en mer Méditerranée, est sorti le vendredi 29 mars.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV