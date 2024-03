Demain nous appartient spoilers : Xavier face à la vérité, Aaron libéré, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 1er au 5 avril 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 1er au 5 avril 2024 – Impatient de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être mouvementée pour la famille Perraud / Meffre.







En effet, Camille vit une relation secrète avec Simon Leclerc et Maud va le découvrir… Et dans quelques jours, c’est Xavier qui va découvrir la relation de sa fille avec l’avocat !

Grâce à son entêtement, Lisa réussit à faire libérer Aaron. Et entre Mélody et Georges, les choses se compliquent et tout semble les éloigner…



Quant à Nathan, il apprend que sa petite amie est sur le point de quitter Sète.

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 1er au 5 avril 2024

Lundi 1er avril 2024 (épisode 1655) : Camille vit une idylle secrète tandis que Maud cherche la vérité. Karim est convoqué au lycée. Bruno se plie en quatre pour son fils.

Mardi 2 avril 2024 (épisode 1656) : Raphaëlle s’identifie à une de ses clientes, quitte à mettre sa famille de côté. Violette prend Lilou à son propre jeu. Karim décide de s’investir dans son nouveau rôle.

Mercredi 3 avril 2024 (épisode 1657) : Lisa parvient à faire libérer un de ses proches. Au lycée, la vérité éclate grâce à Bastien. Nathan sort le grand jeu.

Jeudi 4 avril 2024 (épisode 1658) : Xavier découvre le pot aux roses. Un invité surprise bouleverse les Moreno. Les obstacles s’amoncellent entre Melody et Georges.

Vendredi 5 avril 2024 (épisode 1659) : Un aveu rebat les cartes. Un casting attise l’esprit de compétition des adolescents. Georges oublie ce qui est important.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 1er au 5 avril 2024

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…