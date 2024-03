50mn Inside du 30 mars : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 30 mars 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1







50mn Inside du 30 mars 2024, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

👸 A la Une : le prince William face aux épreuves de Kate

Après le choc de l’annonce du concert de Kate, tous les regards sont maintenant tournés vers son mari, le Prince William, Désormais en première ligne, comment va-t-il affronter ces épreuves personnelles qui affaiblissent aussi la monarchie ?

🌟 En Coulisses : la guerre des chocolatiers en ce week-end de Pâques

La guerre des chocolatiers fait rage, comment rivalisent-ils d’imagination pour se démarquer ?



🎤 Le Portrait : rencontre avec Florence Foresti

Comédienne, humoriste et actrice française renommée, elle conquiert le public grâce à ses spectacles hilarants et son talent inimitable…

🌟 La Story : Anthony et Alain Delon enfin réconciliés ?

Alors que le clan s’entre-déchire publiquement depuis des mois, comment expliquer ces prises de position ? Retour sur l’histoire du fils aîné d’Alain Delon et de ses relations chaotiques avec son père.

50mn Inside du 30 mars 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🥖 Secret – Ces Américaines qui veulent conquérir Paris, conte de fées ou désillusion ?

🌎 Doc – Saint-Martin : Ces Français qui ont choisi de faire de leur vie une fête

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.