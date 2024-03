Echappées Belles du 30 mars : direction le Finistère ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 30 mars 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Le Finistère gourmand » suivi de la rediffusion « Coup de foudre pour Seattle ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 30 mars, à 21h – « Le Finistère gourmand » (inédit)

Découvrez le Finistère, un territoire aux confins du monde ! Bien que le mot « Finistère » évoque littéralement la « fin de la terre », les Bretons préfèrent l’appeler « Penn-ar-Bed », signifiant le « début du monde ». Avec ses 2 200 kilomètres de côtes, c’est le premier département maritime de France. Ici, la pêche est un pilier économique majeur, fournissant des milliers d’emplois et influençant indéniablement sa cuisine.

Entre pointes rocheuses, plages de sable fin, îles mystérieuses et falaises majestueuses, le Finistère offre une nature sauvage et préservée. Mais ce n’est pas tout : ses ports pittoresques, ses phares emblématiques et ses villes chargées d’histoire comme Brest ou Quimper ajoutent à son charme. Cependant, la richesse du Finistère dépasse largement ses paysages époustouflants et son patrimoine historique.



Publicité





Dans les marchés animés, aux côtés du cidre, du sarrasin et du kouign-amann, on trouve une abondance de produits de la mer, de viandes persillées et de fruits et légumes exceptionnels. Cette cuisine reflète parfaitement l’identité du territoire, entre influences terrestres et maritimes. Une cuisine qui résonne avec les origines du chef Anto, qui, du Gabon, connaît bien les fruits de mer, bien que préparés différemment.

La cuisine du Finistère tire également sa force de son terroir, grâce à une production agricole diversifiée et de qualité. Les agriculteurs, attachés à leurs traditions et à leur région, contribuent à cette richesse. Autrefois considérée comme une cuisine modeste, elle est désormais appréciée et recherchée. Des chefs comme Nolwenn Corre, première étoilée de la région, s’efforcent de magnifier ces produits du terroir.

Chef Anto part à la rencontre des acteurs de la gastronomie finistérienne, leur proposant une recette traditionnelle revisité à sa manière. Mais au-delà des produits bruts et populaires, existe-t-il une véritable gastronomie bretonne ? Comment cette cuisine s’appuie-t-elle sur la richesse de son territoire pour évoluer avec son temps ?

Les reportages : La Bretagne, destination gourmande / Le nouveau souffle agricole sur l’île d’Ouessant / Le pays de Léon, le potager de la Bretagne / La pointe du Raz, des airs du bout du monde / Artisans inspirés de la mer / Le Guilvinec, premier port de pêche artisanale de pêche fraîche.

Echappées Belles du 30 mars à 22h30 – « Coup de foudre pour Seattle » (rediffusion)

De la baie de Seattle jusqu’à l’île de San Juan, autrefois un modeste repaire de pêcheurs devenu un site incontournable pour l’observation des baleines, en passant par le majestueux mont Rainier dominant la chaîne des Cascades, Sophie Jovillard s’apprête à explorer les merveilles terrestres et maritimes de l’État de l’Evergreen.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 30 mars 2024 dès 21h sur France 5