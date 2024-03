Enquête Exclusive du 24 mars : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 24 mars 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Enfants à la rue : enquête sur l’hiver de la honte ».





Enquête Exclusive du 24 mars 2024 : votre émission en résumé

C’est une situation inédite. Jamais auparavant autant d’enfants n’ont été contraints de passer leurs nuits dans la rue en France. Près de trois mille enfants, dont sept cents ont moins de trois ans, se retrouvent sans abri avec leurs parents. Malgré cela, ils font face à l’obligation d’aller à l’école, quel qu’en soit le prix. Comment en sommes-nous arrivés là ?

Le contexte économique a précipité de nombreuses familles qui se trouvaient déjà en situation précaire. Une nouvelle cohorte de personnes a été prise au dépourvu, dépassant les capacités du système actuel. Chaque jour, dans la région parisienne, le 115, service d’urgence pour les sans-abri, dispose de seulement six places d’hébergement pour répondre à des centaines de demandes. Les critères pour obtenir un hébergement sont de plus en plus stricts : être sans abri avec un enfant de moins de trois mois est désormais une condition sine qua non pour espérer être secouru.



À Paris, au pied d’un grand magasin, Assan et sa famille n’ont pas la chance de trouver un abri. Ils sont contraints de dormir sous une tente, et Assan réchauffe sa fille grâce à un sèche-cheveux. À Lyon, Assia se réfugie chaque matin dans les couloirs du métro avec son bébé de neuf mois pour échapper au froid glacial. Pourquoi la France ne parvient-elle pas à répondre à ces urgences ? Nous avons mené une enquête sur ces situations qui se multiplient, révélant un système saturé, des dysfonctionnements aberrants et des manquements de la part de l’État. Nous avons découvert des familles ballottées d’un gymnase à l’autre et des centres d’accueil qui ressemblent davantage à des prisons.

À l’approche des Jeux Olympiques, des hôtels sociaux ferment leurs portes pour accueillir les touristes. De plus, un nouveau dispositif baptisé « SAS régionaux » a été mis en place par le Ministère de l’Intérieur pour éloigner la misère de Paris. Pour la première fois, nous avons filmé une opération jusque-là tenue secrète : avant l’aube, des bus emmènent des dizaines de familles loin de la capitale chaque mois. On leur promet trois semaines de mise à l’abri en province, mais que se passe-t-il ensuite ?

Plusieurs municipalités accusent l’État de ne pas remplir ses obligations en matière d’hébergement d’urgence. Associations et citoyens prennent donc le relais pour mettre à l’abri ces familles en détresse. À Lyon, Raphaël, professeur des écoles, ne pouvait plus supporter de voir plusieurs de ses élèves dormir dehors. Avec Juliette et d’autres parents d’élèves, il a investi de force un préfabriqué inoccupé pour loger ces familles. Maintenant, ils se battent pour trouver des solutions durables.

À Paris, l’association Utopia cherche désespérément des bénévoles pour héberger des familles ne serait-ce qu’une nuit. Le défi est immense, car il faudrait des milliers de places chaque soir pour répondre aux besoins des sans-abri.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.