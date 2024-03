Ici tout commence spoiler : un départ surprise à l'institut !... (vidéo épisode du 26 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Un élève de l’institut Auguste Armand va s’en aller cette semaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Lionel, Billie, Carla et Pénélope et Souleymane sont à la cafet et parlent de la décision de David…





Il ne reviendra pas à l’institut pour l’instant puisqu’il a décidé de partir suivre une cure de désintoxication à l’alcool.







Ils trouvent que David a beaucoup de courage et pensent à lui rendre visite. C’est là qu’Antoine débarque, remonté à bloc… En cause, la partie de paintball clandestine organisée par Lionel dans le parc de l’institut, qui a laissé sa voiture pleine de taches de peintures ! Antoine s’en prend à Lionel et les autres finissent tous par se dénoncer, ils ont participé. Antoine donne donc une sanction collective : une semaine de plonge et ils doivent nettoyer sa voiture de fond en comble !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 890 du 26 mars 2024, le départ de David

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

