Enquête Exclusive du 3 mars : sommaire du numéro ce soir sur M6

Enquête Exclusive du 3 mars 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Tunisie : entre misère et dictature, le grand retour en arrière ».





Enquête Exclusive du 3 mars 2024 : votre émission en résumé

Le berceau du Printemps arabe en 2011, ce pays avait suscité d’immenses espoirs de prospérité et de démocratie lors de la révolution populaire. Cependant, après treize années marquées par une instabilité politique persistante, une série d’attentats terroristes et une crise économique sans précédent, le pays semble inéluctablement glisser vers une dictature, un véritable retour en arrière.

Excepté une minorité privilégiée bénéficiant de la dolce vita, la crise économique a touché tous les secteurs de la population. Les prix ont explosé, les pénuries se sont multipliées, et même les produits de base comme les fruits et légumes rivalisent en coût avec ceux en France, tandis que le salaire moyen mensuel peine à atteindre les deux cent cinquante euros.



À mesure que la misère s’étend, les jeunes, à la recherche d’un avenir meilleur, quittent le pays. Cette fuite a des répercussions majeures, entraînant des manques de main-d’œuvre et de compétences dans de nombreux secteurs, notamment le tourisme, qui représente plus de 10 % du PIB. Certains Tunisiens désignent les milliers d’immigrants d’Afrique subsaharienne traversant le pays comme des boucs émissaires, alimentant ouvertement le racisme et appelant à l’ordre.

Dans ce contexte tendu, Kaïs Saïed, un professeur de droit constitutionnel sans expérience politique, a été porté au pouvoir en 2019. Initialement populaire et populiste, il a rapidement évolué vers un autoritarisme teinté de complotisme après son élection. Les Tunisiens sont confrontés à une presse muselée, à une répression accrue et à des arrestations. La question qui se pose est jusqu’où le président est prêt à aller pour consolider son autorité.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.