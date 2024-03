Un si grand soleil du 4 mars : Kira anéantie, Eve ment (résumé et vidéo épisode 1346 en avance)

Publicité





Louis rentre chez lui au petit matin. Il récupère des affaires quand Marc lui tombe dessus. Louis refuse de lui dire où il va, Marc ne comprend pas. Il pense qu’il vit une histoire sentimentale assez forte, Louis affirme ne pas avoir envie d’en parler avec lui. Marc lui dit que ça serait quand même bien qu’il parle à Kira. Elle est passée et elle sait qu’il lui ment. Marc lui conseille d’être honnête… Louis le tacle au sujet de son histoire avec Chloé.

Eliott essaie de rassurer Muriel, qui s’inquiète et peine à dormir. Elle est toujours sous le choc depuis qu’elle sait qu’il risque la prison. Eliott lui dit que le risque est minimal. Muriel lui dit qu’elle ne supporterait pas qu’il finisse en prison. Eliott lui dit qu’il va tout faire pour que ça n’arrive pas, il veut reprendre ses infiltrations pour le procureur. Eliott se confie à sa mère, Eve la comprend. Mais si Eliott ne lui a rien dit, c’est parce qu’il savait qu’elle n’aurait jamais vu venir. Eve lui dit qu’il est encore le temps de retourner à Abidjan. Mais Eliott veut essayer, il ne veut pas rester en cavale.



Charles récupère Eliott et l’emmène en planque dans une villa d’un ami qui n’est pas là. Charles lui dit d’être prudent, il repasse le voir régulièrement.

Au lycée, Kira demande à Louis de lui expliquer. Louis annonce à Kira qu’il a rencontré quelqu’un. Kira accuse le coup et lui demande si ça fait longtemps. Louis lui dit que ça fait 2/3 semaines, il n’a pas réussi à lui dire tout de suite. Il lui dit qu’eux deux c’est fini ! Kira ne répond pas et s’en va. Thaïs la retrouve en larmes. Elle lui annonce que Louis l’a larguée et qu’il a rencontré une autre fille !

Muriel discute avec Eve, elles font connaissance. Muriel raconte avoir eu un coup de foudre dès qu’elle a vu Eliott. Lui était distant par rapport à sa situation. Mais elle n’a pas lâché l’affaire.

Chez elle, Kira ne fait que pleurer. Claire rentre et la retrouve au sol en larmes. Elle lui demande ce qui se passe, Kira lui dit que c’est fini avec Louis. Claire est désolée. Pendant ce temps là, Louis est dans les bras de Flore ! Il reçoit un appel de Léonore qui veut savoir quand il compte rentrer à la maison. Louis demande à Flore s’il peut rester squatter à l’atelier quelques jours le temps de trouver une autre solution. Flore accepte, elle lui demande pourquoi. Louis ment, il vient de se séparer de sa copine et elle est dans la même coloc. Flore lui dit qu’elle espère qu’il ne l’a pas quittée pour elle, car leur histoire est sympa mais ça n’ira pas plus loin.

Eve briefe Muriel pour le retour de Manu, il ne faut pas lui dire qu’Eliott est de retour à Montpellier. Eve va chercher Manu à l’aéroport. Elle lui annonce que la petite amie d’Eliott, enceinte, est installée chez eux… Manu n’apprécie pas qu’elle ait accepté avant de lui en parler ! Il lui demande si Eliott est dans le coin, Eve lui ment en assurant qu’il est resté à Abidjan. Il ne semble pas la croire… Manu lui annonce qu’ils risquent la prison pour complicité !

A la coloc, Flore demande à Ulysse si son amant peur rester dormir à l’atelier. Bilal ne comprend pas pourquoi elle n’est pas avec lui. Flore explique avoir pris ses distances car elle pense qu’il tombe amoureux et elle ne veut rien de sérieux. Elle ne veut pas lui laisser d’espoir.

