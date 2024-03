Envoyé Spécial du 21 mars : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 21 mars 2024 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ».





Envoyé Spécial du 21 mars 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Michelin, dans le secret des étoiles

Alors que les toutes nouvelles étoiles Michelin pour l’année 2024 ont été dévoilées, une plongée dans les arcanes du célèbre Guide Michelin s’impose. Dans une exclusivité, l’émission Envoyé Spécial a eu l’opportunité d’accompagner l’une de ses inspectrices sur le terrain, révélant ainsi les coulisses mystérieuses de cette institution qui couronne et parfois détrône les rois de la gastronomie. Au cœur de ce reportage, des réunions hautement confidentielles où se décident l’attribution ou le retrait des précieuses étoiles aux restaurants. Pour la première fois, les téléspectateurs ont pu observer le travail d’un « faiseur d’étoiles », ces consultants dont l’intervention auprès des chefs, bien que de plus en plus courante, demeure un sujet tabou derrière les fourneaux.

Dans un paysage gastronomique en constante évolution, quelle est encore la place du fameux guide rouge ? Il incarne une institution centenaire vénérée mais aussi critiquée pour ses méthodes. Pourquoi certains chefs s’en détournent-ils alors que d’autres aspirent toujours à figurer dans ses pages ? Quel impact les fameuses étoiles ont-elles sur leur activité, les rendant-ils trop dépendants économiquement ? Et comment la recette pour obtenir ces étoiles a-t-elle évolué au fil du temps ?

Cependant, la compétition ne se limite plus aux chefs. Le Guide Michelin lui-même est confronté à de nouveaux défis. Dépassé par les applications internet, son édition papier connaît un déclin des ventes, tandis que la concurrence s’intensifie. Afin de diversifier ses sources de revenus, le Guide s’est lancé dans une expansion internationale, envoyant ses inspecteurs aux quatre coins du globe à la recherche de nouvelles étoiles.

🔴 Manon Fleury, une cheffe qui fait mouche

Manon Fleury, une jeune cheffe au parcours atypique, a décidé de faire un virage dans sa carrière après avoir été une sportive de haut niveau. Ayant acquis une expérience précieuse auprès de chefs étoilés, elle ouvre désormais son propre établissement. Cette entrepreneuse trentenaire souhaite promouvoir une approche novatrice de la restauration. Elle fait le choix de constituer son équipe exclusivement de femmes chefs et prône un style de management empreint de bienveillance, dans un milieu où les abus ont trop souvent été passés sous silence.



🔴 La vallée du bonheur

C’est l’histoire d’un renouveau, celui de la vallée des Aldudes, un petit territoire niché au cœur des Pyrénées, qui a su résister à la désertification et au fléau du chômage. Tout démarre avec une vision : celle d’un boucher-charcutier qui, avec quelques éleveurs passionnés, décide de reprendre une ferme familiale pour relancer une race ancienne de porcs basques.

Cette entreprise artisanale est animée par la quête de l’excellence et de la qualité. Aujourd’hui, les jambons et les produits de salaison locaux trouvent preneurs jusqu’à Hong Kong, Singapour et même au Canada. Galvanisés par cet élan, les habitants de la vallée se lancent à leur tour : élevage de truites de montagne, fabrication de fromages de brebis, la vallée se spécialise dans les produits du terroir haut de gamme.

Et ça fonctionne ! À une époque où de nombreux villages dépérissent faute d’activité économique et de population, la vallée reprend vie ! Les jeunes ne sont plus contraints de partir en ville, ils choisissent de rester dans leur village natal. De nouvelles familles affluent, à tel point qu’il a été nécessaire d’ouvrir des crèches et des écoles pour accueillir cette nouvelle génération.

