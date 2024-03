Frédéric Mitterrand est décédé à 76 ans

Publicité





Frédéric Mitterrand, neveu de François Mitterrand qui fut ministre sous la présidence de Nicolas Sarkozy, est décédé ce jeudi des suites d’un cancer. Agé de 76 ans, il était une figure polyvalente des médias et de la culture, ayant exercé divers rôles tels que exploitant de cinéma, animateur-producteur de télévision, écrivain, réalisateur de documentaires et de films.











En plus de sa carrière dans les médias, il avait dirigé la villa Médicis à Rome avant de devenir ministre de la Culture de 2009 à 2012, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Plus tard, en février 2021, il avait été élu à l’Académie des beaux-arts, prenant le siège précédemment occupé par l’actrice Jeanne Moreau dans la section cinéma et audiovisuel.

Frédéric Mitterrand avait publiquement évoqué ses luttes personnelles, y compris son combat contre un « cancer agressif ». Il avait révélé sa maladie en avril 2023, expliquant qu’il préférait garder un aspect normal malgré son état de santé. Il a décrit son combat comme une question de survie, déclarant que l’amour de la vie le motivait à continuer malgré les difficultés.