Un si grand soleil du 22 mars : Becker accuse Bernier (résumé et vidéo épisode 1360 en avance)

Un si grand soleil du 22 mars 2024, spoiler résumé de l’épisode 1360 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 22 mars 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Manu explique à Eve qu’ils vont transmettre au procureur adjoint le document que Bernier a envoyé à Eliott, et les enregistrements audios. Mais il n’est pas sur que les preuves suffisent, il va en parler à Becker et il la tient au courant. Manu dit à Eve qu’elle peut être fière d’Eliott, c’est bien ce qu’il a fait.

Ludo alerte Marc, il lui explique que la police a perquisitionner à la recherche d’explosifs à la ferme. Il dit que c’était abusif. Marc va commencer par interviewer le procureur. Marc part travailler, Léonore remarque que Louis ne va pas bien. Il n’a pas envie d’en parler.



Enzo fait remarquer à Claire qu’elle a mis le bol de Kira… Elle n’a pas fait gaffe, elle lui manque. Florent pense qu’elle a pris une bonne décision, elle peut être fière d’elle. Claire est prête à pleurer. Enzo part travailler. Claire appelle ensuite Elisabeth pour la remercier et lui dit que Kira se plait à l’internat. Elle prend des nouvelles d’Alain, Elisabeth lui confie qu’ils n’arrivent plus à se parler ni à se comprendre…

Marc vient interroger le procureur, il lui parle de la perquisition à la ferme mais Bernier refuse de répondre. Marc pense qu’on a essayé de le descréditer. Bernier lui dit de mesurer ses propos et lui demande de sortir.

Au lycée, Louis revient dans sa classe. Thaïs l’agresse encore verbalement mais Sabine l’accueille avec joie.

Bernier appelle Muriel et lui demande des nouvelles du petit Tomas… Muriel lui demande ce qu’il veut alors que Bernier lui demande où est Eliott. Il lui dit de lui dire qu’il passera l’éponge s’il le rappelle très vite. Muriel ne comprend pas, elle ne sait rien. Eve la rejoint, elle lui parle de l’appel de Bernier et lui demande ce qui s’est passé… Eve est contrainte de lui expliquer, Eliott doit rester caché pour l’instant. Elle lui explique que c’est le meilleur choix, il ne peut pas être un père en cavale. Mais Muriel n’est pas du même avis…

Le procureur adjoint est avec Cécile. Elle lit l’article de Marc sur Engrais Plus et la perquisition. Le procureur adjoint reconnait que c’est un fiasco, ils ne comprennent pas pourquoi Bernier a ordonné cette perquisition. Becker l’appelle pour lui demander de passer le voir et surtout de ne rien dire à Bernier.

Florent parle à Johanna du blues du départ de Kira. Elle lui conseille un week-end en thalasso avec Claire. Le soir, il retrouve Claire en larmes dans la chambre de Kira. Il lui parle de son projet pour le week-end. Elle adore l’idée et le trouve parfait, mais il reconnait que l’idée vient de Johanna.

Robin encourage Thaïs à passer l’éponge avec Louis. Elle accepte et l’invite au bowling avec eux.

Ludo parle à William, il lui dit que c’est étrange qu’Eliott se soit volatilisé depuis la perquisition… Et Elodie a eu Elise au téléphone, Eliott est cavale et il est recherché par la police depuis des années !

Becker fait écouter au procureur adjoint les enregistrements de Bernier. Il lui explique qu’Eliott affirme que Bernier l’a mis en infiltration en dehors de toute procédure et qu’il lui a demandé de fabriquer de fausses preuves. Il dit qu’il faut se méfier d’Eliott, il veut être prudent et veut qu’Eliott vienne témoigner en acceptant de se constituer prisonnier.

VIDÉO Un si grand soleil du 22 mars extrait, Florent réconforte Claire

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv