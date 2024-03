« Georges Pompidou : La cruauté du pouvoir » : votre documentaire ce soir sur France 3 (27 mars 2024)

Publicité





« Georges Pompidou : La cruauté du pouvoir » au programme TV du mercredi 27 mars 2024 – Ce mercredi soir à la télé, France 3 diffuse le documentaire inédit « Georges Pompidou : La cruauté du pouvoir ». France Télévisions commémore le 50e anniversaire de la disparition de Georges Pompidou, seul président décédé au cours de son mandat le 2 avril 1974, avec un documentaire-événement.





A voir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







Publicité





« Georges Pompidou : La cruauté du pouvoir » : présentation

Pour évoquer l’héritage et l’engagement républicain de Georges Pompidou, issu d’une famille de paysans et d’instituteurs, qui a conduit la France vers une modernité dynamique et sans précédent, France 3 et france.tv présentent le documentaire « Georges Pompidou, la cruauté du pouvoir », réalisé par Jean-Pierre Cottet. Ce film offre un éclairage sur le parcours singulier de Pompidou, la pertinence contemporaine de son héritage et les défis qu’il a dû relever pour représenter la France.

Quel destin exceptionnel pour cet enfant d’instituteurs qui est devenu le bras droit du général de Gaulle, puis lui a succédé en 1969 ! Un destin imprévu et non planifié. Contrairement à d’autres dirigeants depuis 1958, Pompidou n’a pas cherché ardemment le pouvoir.



Publicité





De manière progressive, les responsabilités semblent s’être imposées à lui, comme s’il suivait un destin tout tracé. Un destin extraordinaire mais aussi cruel. Car cet homme qui aimait la vie et aspirait au bonheur a dû affronter l’adversité, la trahison et le malheur en atteignant les sommets. Assumer la succession de De Gaulle était une tâche difficile, voire impossible. Le général ne voulait ni prédécesseur ni successeur. Pompidou en avait pleinement conscience. Il savait qu’il devrait affronter les critiques du géant auquel il devait tout pour maintenir son héritage. Cependant, il n’imaginait peut-être pas la violence de cette épreuve.

Avait-il anticipé les jalousies, les ressentiments et les frustrations provoquées par son ascension dans l’ombre du grand homme ? Quand il en a pris conscience, le choc a été brutal. Certains de ses proches étaient convaincus que sa maladie soudaine avait été déclenchée par ces pressions.