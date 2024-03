Publicité





Grands Reportages et Reportages Découverte du 31 mars 2024, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de vos magazines « Grands Reportages » et « Reportages découverte » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands Reportages et Reportages Découverte du 31 mars 2024 : au sommaire ce samedi

A 13h40 dans Grands Reportages : Changement de propriétaires, Saison 3 – Episode 3 – Entre espoir et épreuves

Nos domiciles renferment bien plus que des murs et des toits. Ils sont les gardiens de nos souvenirs, de nos secrets et de nos aspirations. Chaque maison possède son propre récit, intime et unique, témoignant des moments exceptionnels qui s’y sont déroulés. Elles sont le témoin silencieux de nos vies. Ainsi, lorsque vient le moment de vendre ou d’acheter, il ne s’agit pas simplement d’un transfert de propriété, mais d’une véritable aventure, avec ses espoirs et ses défis. Chaque année en France, près d’un million de transactions immobilières sont conclues, chacune représentant un chapitre qui se clôt ou s’ouvre dans la vie des individus concernés. Pour ceux qui partent, c’est un peu de leur histoire qu’ils laissent derrière eux. Pour ceux qui achètent, c’est l’opportunité d’un nouveau départ, d’une nouvelle page à écrire. Qu’il s’agisse de déménager, de s’endetter, de rénover ou de tout abandonner, les histoires qui se jouent dans le domaine de l’immobilier sont aussi variées qu’inspirantes. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi des acheteurs et des vendeurs à travers cette aventure, vous invitant à découvrir les coulisses de ces biens dont le destin est sur le point de basculer.

A 14h50 dans Reportages découverte : Quand collection rime avec addiction sans modération

Ces individus partagent une passion pour les jouets, les antiquités, les voitures de collection, voire même les montgolfières… et tous ont quelque chose en commun : la taille impressionnante de leur collection ! Animés par une passion dévorante, souvent nourrie depuis leur enfance, leur collection est devenue le centre de leur existence. Pour elle, ils sont prêts à s’endetter et à parcourir le monde à la recherche de la pièce rare qui complétera leur ensemble. Découvrez l’univers fascinant de ces collectionneurs passionnés, plongez dans leur quête incessante de l’objet d’exception.

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h35 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.



