Ici tout commence spoilers : le choix d’Hortense, un secret, les résumés jusqu’au 19 avril 2024

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 19 avril 2024 – Que va-t-il se passer dans la seconde partie du mois d’avril dans votre série « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 15 au vendredi 19 avril 2024.











Publicité





On peut déjà vous dire qu’Hortense a enfin fait son choix. Elle aime toujours Mehdi et le couple va repartir sur de bonnes bases après le départ d’Anthony !

De leur côté, Joachim et Clotilde sont mariés. Joachim découvre les joies d’être papa en s’occupant du petit Elias, le fils de la petite amie de Jérémy.

Teyssier cache un secret et lance une grande compétition pour devenir chef du Bleupré, un restaurant en Bretagne. Anaïs est déterminée à être l’heureuse élue.

Quant à Tom, il fait tout son possible pour récupérer Billie…

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 15 au 19 avril 2024

Lundi 15 avril 2024 (épisode 904) : A L’institut, la collaboration entre Meyer et Anaïs tourne court. De son côté, Hortense est amoureuse et c’est contagieux ! Joachim découvre qu’être père, c’est loin d’être du gâteau !

Mardi 16 avril 2024 (épisode 905) : A L’institut, Anaïs a bien du mal à garder le secret de Teyssier… Joachim trouve un moyen de contrer les quatre cents coups d’Elias… Grâce à Gaëtan, Solal se découvre une passion pour les mandarines.

Mercredi 17 avril 2024 (épisode 906) : A cause du Bleupré, Teyssier fait polémique. Après avoir vaincu l’orthorexie, Solal combat le célibat ! A l’approche de la Coupe de France, Kelly est dans les starting-blocks.

Jeudi 18 avril 2024 (épisode 907) : A L’institut, Anaïs découvre que le Bleupré, ce n’est pas gagné… Au Double A, c’est soirée mimes pour Laëtitia ! De son côté, Malik démasque une admiratrice inattendue…

Vendredi 19 avril 2024 (épisode 908) : Pour devenir cheffe du Bleupré, Anaïs se confronte à un adversaire de taille. Au Double A, Stanislas se montre mystérieux avec Laëtitia… Pour séduire Billie, Tom se transforme en Père Noël.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :



Publicité





du 1er au 5 avril 2024 en cliquant ICI

du 8 au 12 avril 2024 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici