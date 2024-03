HPI : le lancement de la saison 4 déjà annoncé !

Publicité





HPI, la saison 4 de la série de TF1 – Bonne nouvelle pour les fans de la série de TF1 « HPI », portée par Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou. En effet, TF1 a annoncé aujourd’hui le lancement de la saison 4 pour le jeudi 16 mai 2024 à 21h10.











HPI, présentation de la saison 4

Rappelons que à la fin de la saison 3, Morgane Alvaro (Audrey Fleurot) apprenait qu’elle était enceinte. Mais elle ne savait pas qui était le père du bébé…

Le papa pourrait être Karadec (Medhi Nebbou) et il va être évidemment chamboulé en apprenant la grossesse de Morgane. Est-il le père du bébé ? Il faudra patienter pour découvrir la saison 4 de « HPI » en mai prochain et en savoir plus.