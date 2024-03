« Le secret de l’île » : votre téléfilm ce 4 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Le secret de l’île » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 4 mars 2024 – Ce lundi après-midi et pour bien commencer la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Le secret de l’île ».





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le secret de l’île » : l’histoire, le casting

Fey Connolly vit avec ses parents sur l’île de Moriah au large de la Floride. Son père, Frank, est un homme influent sur l’île, ses ancêtres ayant contribué à la développer. Quelques mois plus tôt, Fey était en forêt avec son amie Maddie. Maddie a été retrouvée morte, un pistolet à la main, et Fey a passé deux jours inconsciente dans un ravin, blessée à la tête. Elle n’a que très peu de souvenirs de ce qui s’est passé. Un jeune chasseur, Curt, l’a retrouvée et l’a sauvée. Il lui a dit que Maddie s’était suicidée et que Fey était tombée et s’était blessée. Fey essaie de se remettre de son traumatisme avec l’aide de ses parents, mais des souvenirs lui reviennent pendant ses crises de panique. Elle voit une plage de sable rouge. Elle se met en tête de chercher cette plage qui apportera peut-être des réponses à ses questions. Et si Maddie ne s’était pas suicidée ? Que s’est-il véritablement passé ce jour-là ?

Avec : Donny Boaz (Frank), Andrea Bogart (Beth)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Grace et Isla : la mort pour un garçon ».

« Grace et Isla : la mort pour un garçon » : l’histoire et le casting

Isla, une jeune femme de 19 ans, aspire à devenir influenceuse afin de combler le vide émotionnel dans sa vie et échapper à son quotidien de serveuse. Lors d’une soirée, elle croise le chemin de Jake, un lycéen sans ambition, aux résultats scolaires instables, vivant chez sa grand-mère et travaillant dans un restaurant. Pendant ce temps, Jake rencontre Grace, une étudiante ambitieuse en médecine vétérinaire soutenue par ses parents, en préparation pour intégrer une prestigieuse université.

Jake se trouve bientôt impliqué dans des relations sentimentales avec les deux jeunes femmes, naviguant entre mensonges pour dissimuler la vérité. Isla, quant à elle, cherche à obtenir du soutien sur les réseaux sociaux, mais la situation s’envenime lorsque ses followers s’impliquent. Grace, poussée par le désir de se rapprocher de Jake, demande à ses parents de changer de lycée. Sur les conseils d’une amie, elle s’engage dans une guerre virtuelle avec Isla pour conserver son premier amour.

Avec : Robin Givens (Cher), Hilda Martin (Grace), Rachel Boyd (Isla), Lachlan Quarmby (Jake)